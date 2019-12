Lecce-Bologna: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Domenica 22 dicembre alle ore 15:00 allo Stadio Comunale Via del Mare di Lecce i padroni di casa ospitano il Bologna di Sinisa Mihajlović. La gara è uno scontro diretto per la zona retrocessione, i giallorossi sono quartultimi insieme alla Sampdoria ( che ha una partita in più) a quota 15 punti, 2 soli in più del Brescia terzultimo, che in giornata giocherà a Parma. Il Bologna invece di punti ne conta 19 e nell’ultimo turno ha ottenuto una prestigiosa vittoria in casa contro l’ Atalanta; e con un successo anche a Lecce i rossoblù si distanzierebbero con decisione dalla lotta per non retrocedere, quest’anno particolarmente serrata. Liverani dovrà monitorare fino all’ultimo le condizioni di Farias, mentre non è stato convocato Meccariello per delle noie fisiche; squalificati invece Lapadula e Majer; Tabanelli e Calderoni sono diffidati. In casa Bologna invece oltre ai lungodegenti Dijks e Krejci si ferma anche Dzemaili ( che tornerà disponibile dopo la sosta) per un affaticamento muscolare. Danilo salterà il match per squalifica, mentre i diffidati sono Denswil e Tomiyasu. La gara sarà arbitrata da Rosario Abisso della sezione di Palermo. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Lecce-Bologna:

Lecce-Bologna formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

Formazione ufficiale Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Mbaye, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Dove vedere in TV ed in streaming Lecce-Bologna

La partita tra Atalanta e Milan sarà trasmessa da SkyCalcio e SkySportSerieA.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.