Juventus-Lazio: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Allo Stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad, in Arabia Saudita, si sfideranno Juventus e Lazio nella finale di Supercoppa italiana. Il calcio d’inizio è previsto per le 19:45, 17:45 italiane. Due settimane dopo il successo dei biancocelesti Sarri e Inzaghi si trovano nuovamente di fronte, questa volta con un trofeo in palio. La Juventus in settimana ha vinto a Genoa con la Sampdoria nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, mentre la Lazio, avendo giocato lunedì sera a Cagliari, ha saltato la sfida con l’Hellas Verona, che sarà recuperata i primi giorni di Febbraio. Sarri ha recuperato Szczesny e Alex Sandro ed entrambi partiranno dal primo minuto, con loro in difesa ci saranno Bonucci, De ligt e Cuadrado; in attacco il tecnico toscano riproporrà il tridente Dybala-Ronaldo-Higuain. La Lazio si schiererà con il solito 3-5-2, e gli undici titolari saranno gli stessi delle ultime giornate, con Felipe Luiz, Acerbi e Radu in difesa; Lazzari e Lulic sugli esterni; L.Alberto, M.Savic e Levia a centrocampo; Immobile e Correa in attacco. Inzaghi, sempre attento ai cartellini, dovrà monitorare con attenzione i calciatori in diffida che sono Lulic, Leiva e Luis Alberto. La sfida sarà arbitrata da Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio:

Juventus-Lazio formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo.

Formazione ufficiale Lazio: Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Dove vedere in TV ed in streaming Juventus-Lazio

La partita tra Juventus e Lazio verrà trasmessa su Rai1 e sarà visibile sulla piattaforma streaming RaiPlay

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.