Torino-SPAL: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Torino e SPAL si affrontano per chiudere nel migliore dei modi il loro 2019. Le due squadre stanno vivendo momenti molto diversi: i padroni di casa, dopo un avvio stentato in campionato, sembrano tornati su un buon livello di continuità nonostante la rimonta subito nell’ultimo turno contro il Verona Per i ferraresi la sconfitta all’Olimpico contro la Roma, seppur ampiamente pronosticatile, ha evidenziato ancor di più le difficoltà di questo inizio di stagione. A complicare le cose ci hanno pensato anche le voci di mercato relative ad Andrea Petagna, corteggiato da diverse squadre e tentato di accettare la corte di un progetto tecnico più blasonato. A proposito di bomber, buone notizie per Walter Mazzari: Andrea Belotti sta bene ed andrà ad ampliare una batteria offensiva molto in palla in questa ultima fase di campionato. Semplici, nonostante l’ultimo posto in classifica con soltanto 9 punti raccolti, può consolarsi con il rientro tra i ranghi di Jasmin Kurtic dopo la squalifica. Non sarà però affatto facile per i biancazzurri, considerata anche la tradizione negativa su questo campo: il Torino, in casa, ha vinto 14 degli ultimi 17 incontri nei quali ha affrontato gli emiliani. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Torino-SPAL:

Torino-SPAL formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer.

Formazione ufficiale SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Cionel; Strefezza, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Paloschi.

Dove vedere in TV ed in streaming Torino-SPAL

La partita tra Torino e SPAL verrà trasmessa su DAZN1.

