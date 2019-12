Udinese-Cagliari: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Alla Dacia Arena di Udine si affrontano Udinese e Cagliari, due squadre con obiettivi ed ambizioni molto diversi. Nonostante la bruciante sconfitta interna contro la Lazio, i sardi vogliono continuare a credere in quel sogno soltanto apparentemente irraggiungibile chiamato Champions League. Gli uomini di Rolando Maran affronteranno un’Udinese in evidente difficoltà, soprattutto dal punto di vista offensivo: la gremita batteria di punte a disposizione di Luca Gotti rappresenta una sorta di specchietto per le allodole, considerata la fatica che tutti gli avanti bianconeri fanno per trovare la via del gol. Resta comunque una sfida che richiederà la massima attenzione da parte dei rossoblu, che con 3 punti potrebbero concludere nel migliore dei modi una prima parte di stagione protrattasi ben al di la di qualunque più rosea aspettativa. Rolando Maran stringerà i denti, visto e considerato che il 2020 gli porterà non pochi regali, tra i quali il rientro di Olsen e il recupero di Leonardo Pavoletti. A spaventare gli ospiti e confortare i friulani potrebbero essere le statistiche: l’Udinese ha vinto 15 dei 24 precedenti; due sole vittorie per il Cagliari, che ha trionfato in due soli appuntamenti a Udine. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Udinese-Cagliari:

Udinese-Cagliari formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti



Formazione ufficiale Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

