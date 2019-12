Fiorentina-Roma: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Fiorentina e Roma chiudono stasera al Franchi il loro 2019. Un’annata per entrambe piuttosto deludente, soprattutto a causa degli strascichi dello scorso campionato, che si aprì con il 7 a 1 con cui i viola regolarono i giallorossi in Coppa Italia. Una sfida sciagurata per i capitolini, che hanno mutato tantissimo la propria struttura e fisionomia in questa stagione certamente positiva. Chi non riesce a invertire da tempo la tendenza sono invece i padroni di casa; a piovere sul bagnato per Vincenzo Montella anche le assenze pesanti, su tutte quella di Franck Ribery che tornerà arruolatile soltanto dal prossimo febbraio. Paulo Fonseca, aspettando altri recuperi importanti, ha invece un buon numero di soluzioni complessive. osservati speciali della sfida saranno Alessandro Florenzi e Nikola Kalinic: entrambi sono considerati poco più che alternative in casa Roma e la Fiorentina sarebbe interessata a rinforzarsi puntando proprio su questi due giocatori. Curiosità relativa all’ultimo precedente in campionato tra le due squadre, terminato 1 a 1: a segnare furono proprio Florenzi e Veretout il grande ex di questa serata. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma:

Fiorentina-Roma formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. All. Montella

Formazione ufficiale Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

