Inter-Genoa: formazioni ufficiali e dove vederla in Tv e streaming

Vincere per agganciare la Juventus e chiudere il 2019 in testa al campionato. E’ questo l’obiettivo dell’Inter che, a San Siro davanti ai propri tifosi, scende in campo contro il Genoa con un solo obiettivo: portare a casa i 3 punti. Per Antonio Conte e i suoi le insidie non mancheranno di certo, vista anche la rosa cortissima a disposizione del tecnico nerazzurro. Oltre agli infortunati di lungo corso come Barella e Sensi, l’Inter deve anche fare a meno degli squalificati Brozovic e, soprattutto, Lautaro Martinez: assenze davvero pesantissime, essendo i due veri e propri pilastri della squadra. Dall’altra parte, per Thiago Motta di certo non mancano i problemi: il suo Genoa appare involuto e, soprattutto, a corto di bocche da fuoco affidabili. In attesa del mercato di gennaio, durante il quale la proprietà dovrà ancora una volta correre ai ripari, il grifone continua ad annaspare nelle acque agitatissime della parte bassa della classifica, per un’ennesima stagione all’insegna della sofferenza (sportiva, si intende). Neanche le statistiche sembrano sorridere al Genoa: l’Inter è imbattuta da ben 25 anni contro i rossoblù a San Siro: l’ultimo successo del Grifone è datato 26 Marzo 1994, un 3-1 firmato da una doppietta di Ruotolo e da Skuhravy. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Inter-Genoa:

Dove vedere in TV ed in streaming Inter-Genoa

La partita tra Inter e Genoa verrà trasmessa su SkySportSerieA.

