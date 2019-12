Liverpool-Flamengo: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Sabato 21 dicembre, alle ore 18:30, si giocherà la partita valida per la finale del Mondiale per Club. Ad affrontarsi al Khalifa International Stadium saranno il Liverpool di Jurgen Klopp ed il Flamengo di Jorge Jesus. I reds sono reduci dalla vittoria in semifinale con il Monterrey, arrivata nel recupero grazie al goal di Roberto Firmino, e si preparano ad affrontare il Flamengo, squadra molto offensiva e propositiva che può riservare insidie. I brasiliani hanno battuto l’Al Hilal per 3 reti a 1,qualificandosi alla finale. Il modulo scelto da Klopp dovrebbe essere per il 4-3-3, con Alisson pronto a difendere la porta, Arnold e Roberson comporranno la difesa assieme ai due centrali Van Dijk e Gomez, mentre a centrocampo spazio a Keita, Henderson e Wijnaldum (che però è ancora in dubbio). Il trio d’attacco, neanche a dirlo, quello composto da Manè, Firmino e Salah. Per quanto riguarda gli ospiti confermato il 4-2-3-1, con Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Bruno Henrique che si muoveranno alle spalle di Gabigol. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Liverpool-Flamengo:

Liverpool-Flamengo formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Keita, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

Formazione ufficiale Flamengo (4-2-3-1): Diego Alves; Rafinha, Caio, Pablo Marì, Filipe Luis; Arao, Gerson; Ribeiro, De Arrascaeta, Henrique, Gabriel Barbosa. All. Jesus

Dove vedere in TV ed in streaming Liverpool-Flamengo

La partita tra Monterrey e Liverpool verrà trasmessa su Canale 20.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.