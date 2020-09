Valladolid-Real Sociedad: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Domenica 13 settembre alle 16.00 l’Estadio Municipal José Zorrilla di Valladolid ospiterà la sfida tra i Blanquivioletas e il Real Sociedad, valida per la prima giornata di Liga 2020/21. Nel campionato conclusosi a luglio i castigliani sono arrivati tredicesimi, mentre i baschi, posizionatisi sesti in classifica, hanno ottenuto la qualificazione in Europa League che mancava dal 2017. Per il Valladolid, dopo quattro anni in Segunda Division, è la terza stagione consecutiva nella prima divisione spagnola, segno irrefregabile del grande operato svolto dal presidente ex leggenda brasiliana Ronaldo, che ha preso in mano il club dalla promozione nel 2018 e, come ha affermato recentemente a Deportes Cuatro, le ambizioni per questa stagione sono di carattere europeo. Dall’altro versante il Real Sociedad, che in casa del Valladolid, in Liga, non vince addirittura dal 2002, rappresenta ormai una delle realtà più importanti del panorama calcistico iberico, soprattutto dal punto di vista della cantera, una delle più prolifiche d’Europa e che ha visto tra l’altro sbocciare il talento di un certo Griezmann. I Blanquivioletas partiranno con ogni probabilità con un 4-4-2: i due terzini Martinez e Perez dovranno combattere con Garcia e Moyano per la titolarità, mentre in avanti l’unico ballottaggio è tra Toni Villa ed Hervias; infine gli assenti del Valladolid per il match saranno El Hacen, Marcos André e Kiko Olivas. I Txuri-Urdin replicheranno invece con un 4-1-2-3: Gorosabel è favorito su Zaldua, mentre a centrocampo Guridi deve vedersela con Zubamendi; tra infortuni e positivi al COVID-19, il Real Sociedad dovrà tuttavia tener conto di molti indisponibili (Illarramendi, Guevara, Monreal, Sangalli, Álex Sola, Oyarzabal, Rodrigues, Merquelanz e David Silva). Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Valladolid-Real Sociedad:

Valladolid-Real Sociedad probabili formazioni:

Probabile formazione Valladolid (4-4-2): Masip; Martinez; Sanchez; Fernandez; Perez; San Emeterio; Alcaraz; Toni Villa, Orellana; Guardiola; Plano.

Probabile formazione Real Sociedad (4-1-2-3): Remiro; Munoz; Llorente; Elustondo; Gorosabel; Zubeldia; Guridi; Merino; Barrenetxea; William Josè; Portu.

Valladolid-Real Sociedad quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.90 3.25 2.50 1.65 2.10 1.85 1.85 2.90 3.20 2.40 1.72 2.05 1.83 1.87 2.86 3.05 2.61 1.65 2.11 1.80 1.90

Curiosità: gli ultimi cinque incontri tra Valladolid e Real Sociedad (giocati in casa del Valladolid) sono terminati con un pareggio.

Valladolid-Real Sociedad dove vederla in TV

La partita tra Valladolid e Real Sociedad sarà visibile in streaming su DAZN.

