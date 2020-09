Cadice-Osasuna: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Dopo 14 anni di retrocessioni, crisi societarie e fallimenti, il Cadice torna in Liga in virtù del secondo posto conquistato nella Segunda Division 2019/20. Alla prima nel massimo campionato spagnolo dalla stagione 2005/06, El Submarino Amarillo dovrà misurarsi sabato 12 settembre alle 19.00 con l’Atletico Osasuna, che nell’ultima edizione de La Liga ha ottenuto un’inappuntabile decima posizione, contando sul fatto che fosse una neopromossa. Le due compagini iberiche si erano incrociate quattro volte in seconda divisione nelle stagioni 18/19 e 17/18: tre sono state le vittorie dell’Osasuna, mentre il Cadice è riuscito al massimo ad ottenere un pareggio; in Liga, invece, il match Cadice-Osasuna non si vede dal febbraio del 2006. Gli andalusi dovrebbero cominciare con un 4-2-3-1, già utilizzato nella precedente stagione: Akapo e Carcelen lottano per il ruolo di terzino destro titolare, mentre sulla trequarti sinistra il ballottaggio è tra Malbasic e Pombo; fuori dai giochi invece Quezada, rottosi il crociato anteriore, e Garrido, che dovrebbe tornare disponibile per la seconda giornata. La formazione degli ospiti, al contrario, dovrebbe presentare un 4-2-2-2 con Perez favorito su Cruz in difesa, Torrò in ballottaggio con Moncayola, mentre in attacco Avila e Gallego partono in vantaggio su Adrian; gli infortunati dei Rojillos sono U. Garcia e Gallego, in ripresa, e i più gravi Brasanac, Thomas ed Herrando. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Cadice-Osasuna:

Cadice-Osasuna probabili formazioni:

Probabile formazione Cadice (4-2-3-1): Cifuentes; Espino; Cala; Mauro; Akapo; Augusto Fernandez; Mari; Bodiger; Salvi Sanchez; Negredo; Malbasic.

Probabile formazione Osasuna (4-2-2-2): Herrera; Perez; David Garcia; Hernandez; Vidal; Oier; Torrò; Ruben Garcia; Torres; Avila; Gallego.

Cadice-Osasuna quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.75 3.00 2.80 1.44 2.60 2.10 1.65 2.70 2.95 2.75 1.48 2.55 2.15 1.62 2.82 2.85 2.82 1.45 2.55 1.96 1.75

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Cadice-Osasuna dove vederla in TV

La partita tra Cadice e Osasuna sarà visibile in streaming su DAZN.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.