Union Berlino-Augsburg: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Sfida tra due squadre che, nella scorsa stagione, hanno vissuto un campionato completamente diverso. L’Union Berlino ha disputato una stagione tutto sommato positiva e vuole ripetersi mentre l’Augsburg vuole ottenere una salvezza più tranquilla. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-1-2. Tra i pali Luthe con la linea difensiva guidata da Friedrich mentre ai suoi lati agiranno Knoche e Schlotterbeck. In mezzo al campo la forza fisica di Andrich e il dinamismo garantito da Promel; fondamentali i due esterni, Trimmel e Ryerson, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. Sulla trequarti Kruse che supporterà la coppia offensiva formata da Ujah e Andersson. Ospiti con il 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Koubek con la linea difensiva composta dalla coppia centrale Gouweleeuw e Uduokhai mentre sulle corsie ci saranno Iago e Gummy con il primo maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Strobl e la forza fisica di Khedira. Trequarti con Caligiuri-Richter-Hahn che avranno il compito di appoggiare l’unica punta Niederlechner. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Union Berlino-Augsburg:

Union Berlino-Augsburg probabili formazioni:

Probabile formazione Union Berlino (3-4-1-2): Luthe; Knoche, Friedrich, Schlotterbeck; Trimmel, Andrich, Promel, Ryerson; Kruse; Ujah, Andersson

Probabile formazione Augsburg (4-2-3-1): Koubek; Iago, Gouweleeuw, Uduokhai, Gummy; Khedira, Strobl; Caligiuri, Richter, Hahn; Niederlechner

Union Berlino-Augsburg quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.25 3.30 3.30 1.75 1.95 1.75 1.95 2.20 3.30 2.20 1.75 2.00 1.80 1.91 2.23 3.25 3.30 1.80 1.90 1.72 2.00

Consigliamo il GOAL tra l’1.72 e l’1.80.

Union Berlino-Augsburg dove vederla in TV

