Eintracht-Arminia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’Eintracht Francoforte vuole ripartire nel miglior modo possibile dopo una stagione con pochi alti e tanti bassi. Il primo avversario sarà l’Arminia Bielefeld salito in Bundesliga dopo un grandissimo campionato di Zweite. Si preannuncia un match molto interessante. I padroni di casa scenderanno in campo con il consueto 3-5-2. In porta Trapp con la linea difensiva guidata da Hinteregger con Ilsanker e N’Dicka ai suoi lati. In mezzo al campo la forza fisica di Kohr con due come Rode e Sow a dare dinamismo e qualità al reparto; fondamentali i due esterni, Chandler e Zuber, che dovranno svolgere entrale la fasi di gioco. In avanti spazio alla coppia Dost-Silva. Ospiti che risponderanno con un prudente 4-4-2. In porta Ortega con la linea difensiva formata da Behrendt e Pieper in mezzo più due come Brunner e Lucoqui sulle corsie. Centrocampo guidato da Prietl al cui fianco ci sarà Seufert a garantire forza fisca; sugli esterni Clauss e Voglsammer con il primo maggiormente propenso alla fase di spinta. In avanti, con l’eterno Klos, ci sarà Hartel. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Eintracht-Arminia:

Eintracht-Arminia probabili formazioni:

Probabile formazione Eintracht (3-5-2): Trapp; Ilsanker, Hinteregger, N’Dicka; Chandler, Rode, Kohr, Sow, Zuber; Dost, Silva

Probabile formazione Arminia (4-4-2): Ortega; Brunner, Behrendt, Pieper, Lucoqui; Clauss, Prietl, Seufert, Voglsammer; Hartel, Klos

Eintracht-Arminia quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.66 4.20 4.75 2.25 1.57 1.57 2.25 1.62 4.00 5.00 2.35 1.55 1.60 2.20 1.65 4.05 4.80 2.37 1.52 1.53 2.35

Consigliamo l’UNO tra l’1.62 e l’1.66, l’OVER2.5 la cui variazione va tra l’1.52 e l’1.57 e il GOAL quotato tra l’1.53 e l’1.60.

Eintracht-Arminia dove vederla in TV

Al momento non è disponibile nessuna informazione

