Bayern-Schalke: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Meno di due settimane e la Bundesliga è pronta a riaprire il sipario; tutti a caccia del Bayern Monaco campione. I bavaresi, dal canto loro, cercano il none titolo consecutivo. Il primo avversario dei ragazzi di Flick (autori del triplete nella passata stagione) sarà lo Schalke. I knappen arrivano all’Allianz Arena con la voglia di spezzare una maledizione: il club, infatti, non vince dalla prima giornata del girone di ritorno del campionato scorso quando si imposero contro il Borussia Monchengladbach. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1. In porta Neuer con la linea difensiva composta da Alaba e Davies sulle corsie e la coppia centrale formata da Boateng e Sule. In mezzo al campo qualità, dinamismo, forza fisica e capacità di inserimento dati da Kimmich e Goretzka. Sulla trequarti esordio del nuovo acquisto Sané con Gnabry e Muller; i tre dovranno supportare l’unica punta Lewandowski. Ospiti che risponderanno con il 4-3-1-2. In porta Schubert con la linea difensiva guidata da Kabak e Nastasic mentre ai lati agiranno Oczipka e Becker. In mezzo al campo la forza fisica di Rudy con due come Schopf e Serdar a dare dinamismo al centrocampo. Sulla trequarti la qualità di Harit a supportare il duo offensivo Burgstaller-Ibisevic. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Bayern-Schalke:

Bayern-Schalke probabili formazioni:

Probabile formazione Bayern (4-2-3-1): Neuer; Alaba, Boateng, Sule, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski

Probabile formazione Schalke (4-3-1-2): Schubert; Oczipka, Nastasic, Kabak, Becker; Schopf, Rudy, Serdar; Harit; Burgstaller, Ibisevic

Bayern-Schalke quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.15 9.00 15.00 / / 1.72 2.00 1.14 7.75 15.50 3.75 1.25 1.75 1.95 1.14 8.35 15.70 4.17 1.19 1.68 2.06

Consigliamo l’UNO tra l’1.14 e l’1.15 e l’OVER2.5 la cui variazione va dall’1.19 all’1.25.

Bayern-Schalke dove vederla in TV

Al momento non è disponibile nessun informazione

