Portogallo-Croazia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Durante la settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo quasi un anno senza giocare; sabato 5 Settembre alle ore 20:45 si affronteranno Portogallo e Croazia allo Stadio do Dragão di Porto. La struttura della competizione è rimasta la stessa, vige ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata Lega A fino alla Lega D. La gara tra Portogallo e Croazia è valida per il Gruppo 3 della Lega A, che è completato da Francia e Svezia. La squadra di Fernando Santos, campione in carica della competizione, si schiererà con un 4-3-3 ricco di qualità. C’è ovviamente CR7 in attacco accompagnato da João Felix e Bernardo Silva, nel centrocampo a 3 manca un vero e proprio interditore dovrebbero esserci Moutinho, Neves e Bruno Fernandes. La Croazia di Zlatko Dalič, finalista del mondiale 2018, dovrà fare a meno di due giocatori chiave come Modrić e Rakitić, a centrocampo dovrebbe trovare spazio Mario Pasalić al fianco di Kovačić e Brozović. Nell’attacco a tre è sicuro del posto Perišić, ballottaggio Kramarić-Rebić per il posto di punta centrale. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Portogallo-Croazia:

Portogallo-Croazia probabili formazioni:

Probabile formazione Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro; Neves, Moutinho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Felix, Cristiano Ronaldo.

Probabile formazione Croazia (4-3-3): Livakovic; Vrsaljiko, Ćaleta-car, Vida, Barišic; Kovačić, Brozović, Pasalić; Brekalo, Rebić, Perišić

Portogallo-Croazia quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.80 3.40 4.30 1.70 2.00 2.10 1.75 1.83 3.50 4.20 1.67 2.10 2.00 1.72 1.85 3.35 4.33 1.70 2.03 1.88 1.83

Portogallo-Croazia dove vederla in TV

La partita tra Portogallo e Croazia sarà trasmessa sul Canale 20.

