Russia-Serbia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La prossima settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo quasi un anno senza giocare; giovedì 3 settembre partirà la seconda edizione della Nations League. La struttura della competizione è rimasta la stessa, vige ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata Lega A fino alla Lega D. L’ultima categoria della Nations League è quella che conta meno squadre, appena 7, a fronte delle 16 delle altre Serie. Giovedì 3 settembre alla VTB Arena di Mosca la Russia ospita la Serbia, la gara è valida per la prima giornata del Gruppo 3 della Lega B; nello stesso raggruppamento ci sono Turchia ed Ungheria. Nella passata edizione la Russia è arrivata seconda nel suo gruppo, sempre in Lega B, mentre la Serbia ha dominato il girone 4 della Lega C, guadagnandosi sul campo la promozione nella seconda categoria della competizione.Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Russia-Serbia:

Russia-Serbia probabili formazioni:

Probabile formazione Russia (4-3-3):Guilherme; Karavaev, Dzhikiya, Semenov, Kudryashov; Al. Miranchuk, Ozdoev, Zobnin; Erokhin, Dzyuba, Bakaev

Probabile formazione Serbia (4-2-3-1): Dimitrovic; Milenkovic, Maksimovic, Kolarov, Pavlovic; Gudelj, Matic; Tadic, Milinkovic -Savic, Kostic; Jovic.

Russia-Serbia quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.50 3.20 2.87 1.66 2.20 1.87 1.90 2.40 3.20 2.95 1.67 2.10 1.85 1.87 2.52 3.05 2.90 1.67 2.08 1.77 1.94

Russia-Serbia dove vederla in TV

La partita tra Russia e Serbia non sarà trasmessa dalle reti italiane

