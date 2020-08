Siviglia-Inter: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Alle ore 21 pronti sul divano con l’atto conclusivo: allo Stadion Köln di Colonia c’è Siviglia-Inter, arbitro del match l’olandese Makkelie. Liquidate in ordine Roma, Wolverhampton e Manchester United, nella fase finale, i Rojiblancos vogliono alzare la coppa al cielo per la sesta volta. Se da una parte troviamo un Lopetegui in cerca di rivalsa dopo le due brutte esperienze con la nazionale spagnola e con il Real Madrid, dall’altra c’è un come sempre carismatico Conte, reduce dai successi su Getafe, Bayer Leverkusen e Shaktar Donetsk, pronto ad affrontare la sua prima finale continentale. Tecnico pugliese Accompagnato da un Lukaku affamato di gol, pronto a superare il record di Ronaldo ‘Il Fenomeno’, fermo a quota 34 reti. A distanza di una decade dalla notte del triplete, stesso anno del primo successo dei Nervionenses in questa competizione, il Sergente vuole far tornare a Milano un trofeo continentale. Nerazzurri che non avranno a disposizione Sanchez, dopo il problema alla coscia riportato nei quarti di finale, ma dalla loro parte c’è il cielo tedesco, sappiamo tutti quanto sia bello per la nostra nazione. Questo sarà il primo incrocio fra le due squadre a livello europeo, però attenti ad un dato a dir poco clamoroso: gli spagnoli sono arrivati in 5 occasioni alla finalissima di Europa League, vincendole tutte e diventando la squadra regina del torneo. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Siviglia-Inter:

