Juventus-Lione: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Dopo ben 163 giorni di stop torna finalmente la Champions League, il trofeo più ambito e importante del panorama calcistico continentale in cui si fronteggiano i club più blasonati d’Europa. Da questo punto di vista il Lione rappresenta un outsider che ciononostante è stato in grado di mettere in difficoltà la più affermata Juventus nel corso dell’andata tenutasi a febbraio al Parc Olympique Lyonnais, match che ha visto proprio i bianconeri uscire sconfitti con un sorprendente 1-0 firmato Lucas Tousart. Tolta la finale di Coupe de la Ligue persa ai rigori contro il PSG e giocatasi il 31 luglio, la compagine rossoblù non disputa una partita ufficiale addirittura dal 4 marzo, a causa della chiusura anticipata della Ligue 1 2019/20; per ritrovare forma e minutaggio nel mese di luglio gli uomini di Rudi Garcia hanno preso parte a cinque amichevoli, collezionando quattro vittorie, contro Nizza, Celtic, KAA Gent e Royal Antwerp, e una sconfitta, contro i Rangers. Dall’altro versante delle Alpi la Vecchia Signora ha dovuto invece continuare il campionato di Serie A, conclusosi soltanto domenica scorsa e vinto con più di qualche segnale preoccupante, come le rimonte subite a Milano e a Reggio Emilia e i KO maturati con squadre di medio-basso livello (Udinese e Cagliari). Per l’accesso ai quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie ci sono in ballo 10,5 milioni e, per Maurizio Sarri, anche il futuro, dal momento che un’eliminazione agli ottavi alzerebbe ulteriormente ed esponenzialmente le quotazioni di un esonero. La vincente di Juventus-Lione affronterà la vincente di Manchester City-Real Madrid, e chissà se questa volta i bianconeri riusciranno nuovamente a scontrarsi cogli acerrimi nemici madrileni in un quarto di finale di Champions League. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Juventus-Lione:

Juventus-Lione formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo

Formazione ufficiale Lione (3-5-2): Lopes; Denayer; Marcelo; Marcal; Dubois; Guimarães; Cornet; Caqueret; Aouar; Toko Ekambi; Memphis Depay.

Juventus-Lione dove vederla in TV

La partita tra Juventus e Lione sarà trasmessa su Sky Sport, Sky Go, Now Tv e in chiaro su Canale 5.

