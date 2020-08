Basilea-Francoforte: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Una delle sfide che sembra già decisa, visto il risultato piuttosto netto dell’andata, è quella che mette di fronte Basilea e Francoforte. I tedeschi devono rimontare il tre a zero subito in casa e, nonostante le diverse condizioni in cui si svolgerà il match, non sarà per nulla semplice. Padroni di casa con il 4-2-3-1. In porta Omlin con la linea difensiva guidata da Comert e Alderete mentre sulle corsie agiranno Widmer e Rveros Galeano il cui compito sarà alternarsi nella fase difensiva. In mezzo al campo la qualità di Xhaka e la forza fisica garantita da Frei. Trequarti con Campo più due come Stocker e Petretta sulle corsie. In avanti spazio a Arthur. Modulo speculare per gli ospiti con Trapp tra i pali e la difesa composta da Abraham ed Hinteregger in mezzo più due come Toure e N’Dicka sulle corsie con il secondo maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo tanta forza fisica e dinamismo grazie alla coppia Hasebe e Rode. La punta, Silva, avrà alle sue spalle il tridente formato da Sow, Kostic e Dost. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Basilea-Francoforte:

Basilea-Francoforte probabili formazioni:

Probabile formazione Basilea (4-2-3-1): Omlin; Widmer, Comert, Alderete, Riveros Galeano; Xhaka, Frei; Stocker, Campo, Petretta; Arthur

Probabile formazione Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Toure, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Hasebe, Rode; Sow, Kostic, Dost; Silva.

Basilea-Francoforte quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.60 3.60 2.50 2.25 1.57 1.50 2.40 2.60 3.70 2.40 2.20 1.60 1.53 2.35 2.65 3.85 2.48 2.30 1.60 1.50 2.54

Consigliamo l’OVER2.5 tra l’1.57 e l’1.60 e il GOAL la cui variazione va tra l’1.50 e l’1.53.

Basilea-Francoforte dove vederla in TV

Al momento non è disponibile nessuna informazione

