Everton-Bournemouth: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Si chiude il sipario sulla Premier League 2019-2020 con la trentottesima, ed ultima, giornata di campionato. Anche quest’anno il massimo campionato inglese ci ha regalato emozioni, sorprese, giocate di altissimo livello e tantissimi gol. L’ultimo turno vedrà tutte e venti le squadre scendere in campo in contemporanea alle ore 17:00. Per alcuni club questo turno sarà solamente un’occasione buona per far giocare chi fin qui ha giocato meno, mentre per molte altre squadre sarà decisivo: restano infatti aperti i giochi per quanto riguarda la zona Champions, la zona Europa League e la lotta per non retrocedere. Carlo Ancelotti guiderà i suoi Toffees in quest’ultimo match di campionato facendo girare un po’ la rosa visto che l’Everton non ha più nulla da chiedere a questo campionato, discorso diverso per le Cherries di Howe che invece dovranno per forza di cosa vincere e sperare nei passi falsi di Watford e Aston Villa… altrimenti sarà retrocessione. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Everton-Bournemouth:



Everton-Bournemouth formazioni ufficiali

Formazione ufficiale Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Keane, Branthwaite, Digne; Gomes, Davies; Walcott, Sigurdsson, Richarlison; Kean.

Formazione ufficiale Bournemouth (4-2-2-2): Ramsdale; Smith, Cook, Kelly, Rico; Gosling, Lerma; Brooks, King; Wilson, Solanke.

Everton-Bournemouth dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 17:00.

