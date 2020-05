Inter, Wanda Nara forza la mano e definisce il futuro di Icardi

Wanda Nara raggiunge il suo obiettivo: Mauro Icardi sarà riscattato dal Paris Saint-Germain. Dopo mesi di riflessione e trattative alla fine i parigini si sono decisi a comprare interamente il cartellino dell’attaccante argentino. ESPN riporta che Wanda Nara ha trovato un accordo che legherà il marito Mauro Icardi per quattro anni ai francesi, l’attaccante ex Inter percepirà circa 10 milioni di euro a stagione; il riscatto di Maurito allontana Cavani, che è un obiettivo dell’Inter, dal PSG. Marotta ed Ausilio dovrebbero accordarsi per riservare uno sconto sul riscatto al PSG, non più quindi i 70 milioni, pattuiti la scorsa estate, bensì una cifra che si aggirerà tra i 55 ed i 60 milioni. Sembrerebbe quindi molto complicato aspettarsi dei nuovi risvolti che possano indirizzare Icardi verso la Juventus per la prossima stagione; i bianconeri avevano sondato il terreno con il PSG per acquisire l’attaccante, ma il contratto di cui si parla (10 milioni all’anno) lascia intendere che Tuchel punterà con decisione sul centravanti argentino la prossima stagione.

