Juventus, il futuro di Federico Bernardeschi è in bilico

La Juventus, in attesa di capire se e quando potrà tornare a giocare per continuare il sogno del triplete, è attiva sul mercato in vista della prossima stagione dove l’obiettivo è quello di regalare a Sarri una rosa in grado di continuare a dominare. Uno dei nomi in bilico per quanto riguarda la rosa bianconera è quello di Federico Bernardeschi; l’esterno ex Fiorentina ha un contratto con la la Juventus fino al 2022 e non ha nessuna intenzione di cambiare aria nonostante i piani della società pluricampione d’Italia siano altri e in questi mesi non sono stato di certo nascoste. Il club, infatti, ha cercato di inserire l’esterno offensivo nella trattativa di mercato con il Barcellona (per arrivare a Rakitic) e con la Roma per avere uno sconto sul prezzo di Zaniolo; entrambe le proposte sono terminate in una bolla di sapone. Occhio anche all’interesse di Atletico Madrid e Napoli; Le pretendenti per Bernardeschi non mancano e la Juve sta cercando di trovare una destinazione per il calciatore che però ha ribadito più volte la sua intenzione di continuare a Torino, sponda bianconera. I prossimi mesi, dunque, saranno decisivi per il futuro dell’ala offensiva; qualora si dovesse tornare a giocare, infatti, l’ex Fiorentina dovrebbe dimostrare a Sarri e alla società di poter ancora dire molto per la Juventus.

