Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020: 28° giornata

Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020 – La ventottesima giornata di Bundesliga inizierà martedì 26 maggio con quattro match; gli occhi saranno puntati sul Signal Iduna Park dove alle 18.30 si giocherà il Klassiker tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Alle 20.30 interessante la sfida tra il Bayer Leverkusen ed il Wolfsburg. Il turno sarà completato mercoledì con cinque sfide tra cui quella tra Lipsia ed Hertha (calcio d’inizio previsto per le 18.30) che mette di fronte due squadre alla ricerca di punti preziosi per i propri obiettivi. Per seguirci basta andare sulla nostra pagina Twitch, nella sezione dedicata o visitare la pagina Spreaker. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della Bundesliga:

Probabili formazioni Bundesliga 28° giornata:

martedì 26 maggio ore 18.30

Probabile formazione Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Can, Akanji; Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro; Sancho, Haaland, Brandt.

Probabile formazione Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Muller, Kimmich, Goretzka; Coman, Lewandowski, Perisic.

mercoledì 26 maggio ore 20:30

Probabile formazione Werder Brema (4-3-3): Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl; Klaassen, Bittencourt, Eggestein; Osako, Selke, Rashica.

Probabile Formazione Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini; Strobl, Neuhaus; Thuram, Stindl, Hofmann; Plea.

martedì 26 maggio ore 20:30

Probabile formazione Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Toure, Ilsanker, Hinteregger, N’Dicka; Rode, Fernandes; Da Costa, Gacinovic, Kostic; Silva.

Probabile formazione Friburgo (4-4-2): Schwolow; Gunter, Gulde, Koch, Schmid; Grifo, Hofler, Haberer, Sallai; Petersen, Holer.

martedì 26 maggio ore 20:30

Probabile formazione Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Bender, Dragovic; Sinkgraven, Aranguiz, Demirbay, Weiser; Bellarabi, Havertz, Diaby.

Probabile formazione Wolfsburg (4-4-2): Casteels; Mbabu, Brooks, Pongracic, Roussillon; Steffen, Schlager, Arnold, Mehmedi; Brekalo, Weghorst.

mercoledì 27 maggio ore 18:30

Probabile formazione Lipsia (3-5-2): Gulacsi; Klostermann, Orban, Halstenberg; Nkunku, Sabitzer, Laimer, Kampl, Olmo; Poulsen, Werner.

Probabile formazione Hertha (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Grujic, Skjelbred; Lukebakio, Darida, Cunha; Ibisevic.

mercoledì 27 maggio ore 20:30

Probabile formazione Augsburg (4-2-3-1): Luthe; Max, Uduokhai, Jedvaj, Framberger; Gruezo, Khedira; Richter, Lowen, Vargas; Niederlechner.

Probabile formazione Paderborn (4-3-3): Zingerle; Drager, Hunemeier, Schonlau, Collins; Antwi-Adjej, Gjasula, Vasiliadis; Holtmann, Srbeny, Proger.

mercoledì 27 maggio ore 20:30

Probabile formazione Dusseldorf (3-4-2-1): Kastenmeier; Jorgensen, Hoffmann, Giesselmann; Zimmermann, Bodzek, Morales, Thommy; Stoger, Skrzybski; Karaman.

Probabile formazione Schalke (4-2-3-1): Schubert; Kenny, Salif Sane, Nastasic, Oczipka; Serdar, McKennie; Caligiuri, Schopf, Matondo; Gregoritsch.

mercoledì 27 maggio ore 20.30

Probabile formazione Hoffenheim (3-5-2): Baumann; Posch, Bicakcic, Hubner; Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Baumgartner, Zuber; Bebou, Skov.

Probabile Formazione Colonia (4-2-3-1): Horn; Katterbach, Bornauw, Leistner, Ehizibue; Skhiri, Hector; Kainz, Uth, Jakobs; Cordoba.

mercoledì 27 maggio ore 20.30

Probabile formazione Union Berlino (3-4-2-1): Gikiewicz; Friedrich, Hubner, Parensen; Reichel, Andrich, Promel, Trimmel; Bulter, Ingvartsen; Andersson.

PProbabile formazione Mainz (3-4-1-2): Muller; St. Juste, Bruma, Niakhate; Caricol, Edimilson Fernandes, Kunde Malong, Baku; Boetius; Quaison, Oniswo.

