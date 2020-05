Roma, Petrachi si inserisce nella corsa a Todibo

Le speranza di riuscire a tenere Smalling a Roma si assottigliano di giorno in giorno, così il direttore sportivo Petrachi prepara delle contromosse. Sulla lista dell’ex DS del Torino c’è il nome di Jean-Clair Todibo, centrale difensivo di proprietà del Barcellona, al momento in forza allo Schalke 04. Il giovane difensore classe 99 aveva giocato poche partire con il Barcellona nella prima parte della stagione, aveva deciso di andare in Bundesliga proprio per avere l’opportunità di essere impiegato con maggiore continuità; purtroppo l’esplosione della crisi sanitaria non lo ha agevolato, anche se la Germania sembra indirizzata verso una ripresa della stagione. Il Barcellona sul ragazzo ha fissato una clausola rescissoria da 150 milioni, che a gennaio Maldini aveva tentato di aggirare per portarlo al Milan; Petrachi punta a fare lo stesso, spingendo magari per un prestito con diritto di riscatto, assicurando però ai blaugrana l’opportunità di riacquistare il cartellino del giovane difensore. La Roma dovrà fronteggiare la concorrenza di molte altre squadre europee, che considerano il giovane Todibo uno dei migliori prospetti del calcio europeo; il ragazzo è altro un metro e novanta, fortissimo nei duelli aerei, ma pesa appena 81 kg, il che lo rende molto agile e bravo tecnicamente.

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!