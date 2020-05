L’Inter non torna ad allenarsi: prima l’esito dei tamponi

E’ una settimana decisiva per il ritorno in campo di due dei massimi campionati europei, Bundesliga (oggi si capirà se in Germania si potrà tornare a giocare dal prossimo weekend) e la Serie A; per quanto concerne il principale torneo calcistico italiano non è ancora chiaro quando le squadre potranno terminare la stagione visto le difficoltà da affrontare per arginare, il più possibile, il coronavirus. In attesa che i vertici diano un verdetto definitivo, le squadre si stanno organizzando per riprendere gli allenamenti; uno dei club che sarebbe dovuto ricominciare a breve, l’Inter, ha deciso di rimandare il ritorno al Suning Center. La società, tramite i giocatori, ha fatto sapere di aspettare prima l’esito di tutti i tamponi. “Senza sicurezze non ripartiamo”; questo quando detto dai giocatori la cui volontà è quella di tornare a vivere le emozioni del match ma in total sicurezza. Probabilmente per qualche tempo nessuno sarà completamente al sicuro ma già sapere di non avere casi positivi, all’interno della società, può aiutare dal punto di vista psicologico. Come riprenderebbe la stagione dell’Inter? L’obiettivo principale, dopo la sconfitta nell’ultimo match giocato contro la Juventus, diventa l’Europa League dove i nerazzurri dovrebbero affrontare il Getafe, bellissima realtà della Liga.

