L’Australia pronta ad aiutare la Premier:”Finite qui la stagione!”

Le Federazioni di calcio europee le stanno provando tutte per evitare la chiusura anticipata della stagione 2019-2020. Non abbiamo ancora dei protocolli di riferimento, ma Spagna, Italia, Germania ed Inghilterra hanno dato il via libera per la ripresa degli allenamenti individuali nei centri sportivi. Ieri poi in Premier si è fatta strada la proposta di Gary Williams, un agente inglese, che vive a Perth in Australia; l’idea è quella di svolgere le più di 90 partite rimanenti della Premier League in Australia. Molte squadre inglesi hanno accolto con piacere la proposta, altre si sono dimostrate più restie. “Il piano B” della Federazione inglese è stato anche riportato dal giornale The Sun, che spiega come la maggior parte delle partite si giocherebbero a Perth, dove ci sono ben 4 impianti da calcio, e che molte squadre già conoscono per averci svolto alcuni ritiri estivi; il quotidiano inglese afferma anche che le autorità australiane appoggiano questa soluzione. Per adesso l’idea di Williams rimane una semplice suggestione, vedremo se nelle prossime settimane sarà prese in considerazione più seriamente.

