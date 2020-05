Oggi è previsto l’incontro tra la FIGC ed il Comitato tecnico scientifico

Oggi, domenica 3 maggio, è una giornata importante per delineare il futuro della stagione di calcio 2019-2020. E’ previsto un incontro tra la commissione medica della FIGC ed il Comitato tecnico scientifico, che si occuperà di esaminare il protocollo per la ripresa ideato dalla Federcalcio e proporrà, se possibile, delle raccomandazioni utili a tutelare la salute degli addetti ai lavori. La speranza è che l’incontro sia collaborativo, e che si possa trovare una soluzione per far lavorare le 280mila persone che dipendono economicamente dal calcio; d’altro canto bisognerà avere il coraggio di sospendere la stagione, se non potranno essere predisposte le condizioni sanitarie per evitare la diffusione del virus, e fare un passo indietro al fine di ripensare l’attuale sistema calcio per evitare un’ecatombe di medio-piccole società nelle serie minori. Il punto centrale che genera incertezza tra gli addetti ai lavori è come si possa gestire un nuovo contagio con il campionato in corso. Quarantena per la squadra? per il giocatore? di quanti giorni? L’incontro di oggi dovrebbe chiarire questi scenari e sopratutto le modalità di svolgimento degli allenamenti di squadra, che dovrebbero partire il 18 maggio. Se il Comitato tecnico scientifico non dovesse approvare il protocollo dei medici della FIGIC per gli allenamenti collettivi, la sospensione diventerebbe quasi certa.

