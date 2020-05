Juventus, manca ancora la decisione ufficiale per tornare ad allenarsi

Dal 4 maggio sarà possibile tornare ad allenarsi, ma non è detto che tutti lo facciano. Poche sono infatti le squadre che sicuramente torneranno ad allenarsi nella giornata di domani (Sassuolo), sono molte invece quelle che lo faranno nel corso della prossima settimana come Lazio, Napoli e Roma. La Juventus, complice anche la situazione Dybala, non ha ancora presentato alcune decisione ufficiale riguardo un’eventuale ritrovo alla Continassa, a dare la notizia è Sky Sport, che specifica anche come non sia arrivata una comunicazione di rientro ai 9 giocatori all’estero, che dovranno scontare i 14 giorni di quarantena una volta atterrati in Italia. Ieri è intervenuto anche Giulini, presidente del Cagliari, riguardo la riapertura dei centri sportivi, affermando di non esser intenzionato a far ripartire gli allenamenti senza che prima sia stato presentato un protocollo di sicurezza. Il Cagliari anche quindi al momento non ripartirà, nonostante la Sardegna sia stata una di quelle regioni, con Emilia Romagna, Campania e Lazio ad anticipare il Governo, aprendo agli allenamenti dei club con delle ordinanze pubblicate tra sabato e venerdì.

