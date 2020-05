Tommasi: nuova polemica con il Governo!

Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione italiana calciatori, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulle scelte del Governo: «Non troviamo un senso alle scelte del Governo. Non sto parlando della ripresa della stagione appesa a tante incognite ma della possibilità per i giocatori di allenarsi individualmente in strutture dove sono controllati.

Lo stop pesa tanto, ma c’è da dire che più dell’80% delle squadre ha tenuto i giocatori sotto controllo facendo fare loro attività in casa seguendo le tabelle e le indicazioni dei preparatori. Però una cosa è allenarsi in spazi ristretti, su terreni duri, e un’altra in spazi ampi su campi in erba.