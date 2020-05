Serie A, scontro totale sui diritti Tv. Tra Sky e DAZN potrebbe esserci una terza via

Serie A- Secondo quello che riporta Il Corriere dello Sport è in atto una vera e propria battaglia per i diritti Tv. Da una parte Sky, DAZN e Img chiedono alla Lega sconti e dilazioni di pagamento in vista dell’ultima scadenza che sarà il 2 Maggio prossimo per la sesta tranche del totale dell’accordo chiedendo riequilibrio dei pagamenti – taglio tra i 120 e 140 milioni in caso di ripresa del campionato, dall’altra i club di Serie A non sono disposti a trattare e hanno già emesso le fatture in attesa dei versamenti. In totale le emittenti devono pagare 233 milioni di euro. Se Sky, DAZN e Img decideranno di non pagare, arriveranno immediatamente le ingiunzioni di pagamento ed è una una possibilità che nessuna delle parti in causa vorrebbe prendere in considerazione, anche in vista di accordi futuri. In questa incertezza generale potrebbe inserirsi il colosso Amazon. Prendendo in esame la Premier League, possiamo vedere come Amazon, l’azienda di commercio elettronico statunitense, ha acquistato i diritti di ritrasmissione sulla sua piattaforma video Amazon Prime di 30 partite del campionato, con l’esclusiva di tutto il Boxing Day. Jeff Bezos, fondatore dell’impero di Amazon, sembra proprio voler includere anche la nostra Serie A.

