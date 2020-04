Champions League, una nuova possibile data estiva.

Calcio d’estate si diceva una volta, ora invece sarò calcio a tutti gli effetti.

La Champions League infatti potrebbe giocarsi in pieno sole di Agosto, infatti la nuova data fissata dall’UEFA per giocare la finale della massima competizione europea è il 29 agosto, sempre ad Instanbul, dopo che nel mese si sono giocate le restanti gare, probabilmente in gara secca ed in campo neutro.

Una scelta chiara, quella di sfruttare il tempo, cercando di ottenere più serenità possibile sui rischi, vedendo la precedente ipotesi di giugno troppo rischiosa.

Questa scelta apre anche altri scenari sui campionati che a questo punto potranno sfruttare un tempo più dilatato, concludendo le stagioni a ridosso del mese di settembre, permettendo così alle competizioni di concludersi ed alle nuove di ripartire per tempo, considerando però un grosso sacrificio da parte delle società e delle federazioni che dovranno fare in modo di sopperire alle difficoltà derivanti da questa soluzione.

Il tempo stringe ed il bisogno di avere più date certe aumenta, visto che in molti campionati si stanno già pianificando la ripresa, senza però seguire un piano unitario con le altre del vecchio continente.

