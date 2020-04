Il calcio è pronto a ripartire dalle semifinali di Coppa Italia

Il calcio sta cercando di capire come e quando ripartire per terminare la stagione; il coronavirus ha bloccato i campionati ma l’idea è sempre stata una: chiudere l’anno calcistico. Tante le ipotesi sul tavolo della Lega Calcio che, negli ultimi giorni, sta seriamente pensando, di invertire l’ordine delle competizioni. Che vogliamo dire? La Coppa Italia prima della Serie A; l’idea, infatti, è quella di tornare a calcare il terreno di gioco con le due semifinali di ritorno, Juventus-Milan e Napoli-Inter, i prossimi ventisette e ventotto maggio. Questo porterebbe la ripresa della Serie A nell’ultimo weekend di maggio. Ipotesi tutta da confermare ma la buona notizia, se possiamo chiamarla tale in un periodo complicatissimo, è che il calcio sta provando a tornare alla normalità.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?