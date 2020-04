Borussia Dortmund, abbonati rimborsati…e in Italia?

Il Borussia Dortumnd rimborsa i suoi abbonati!

Il Borussia Dortmund ha reso noto che gli abbonati e coloro che hanno acquistato biglietti singole per le partite al Signal Iduna Park verranno rimborsati al 100%. Nel caso degli abbonati il rimborso vale per le partite a cui non potranno assistere. Il club fa sapere che molti sostenitori hanno ad ogni modo deciso di rinunciare ad essere rimborsati: “Siamo felici. E ad essere sinceri aiuta!” si legge sul sito ufficiale. La Bundesliga è ferma da metà marzo a causa della pandemia da coronavirus. I club puntano a tornare a giocare a maggio, a porte chiuse. Quando mancano nove giornate alla fine del torneo, il Dortmund si trova in seconda posizione a quattro punti di distanza dal Bayern Monaco.

Il Dortmund (e il calcio tedesco in generale) non è nuovo a iniziative di questo tipo a favore dei tifosi, che mostrano la presenza di una cultura sportiva finalizzata a farli sentire ripagati per il sostegno dato in casa e in trasferta. E in Italia? Al momento nessuna società ha neanche preso in considerazione l’idea di un rimborso per gli abbonati, al più per le singole partite. Il fatto che da noi ci sia più incertezza riguardo le date di ripartenza del campionato (se ripartirà) non è un’attenuante, dato che è ormai appurato che questa stagione, qualora dovesse concludersi, dovrà disputarsi a porte chiuse.

