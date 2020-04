Roma, solo la Champions può salvare la permanenza di Smalling

La Roma, in attesa di capire se e quando potrà tornare a giocare, vuole lavorare sul mercato in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale della società giallorssa è quello di tenere Smalling; il centrale inglese, infatti, ha dimostrato fin da subito la sua importanza all’interno del reparto difensivo. Forte fisicamente, bravo in marcatura, pulito negli interventi si è guadagnato la fiducia di società e tifoseria. Una sua permanenza, però, non è così scontata. Il Manchester United, infatti, vuole monetizzare la cessione del difensore con una richiesta economica superiore alle casse economiche della Roma. Le carte in tavola potrebbero essere ribaltate dalla qualificazione in Champions. Il quarto posto garantirebbe quei soldi necessari a riscattare Smalling (ha sempre dichiarato di trovarsi bene nella capitale) e permettere a Fonseca di avere una buona base di partenza.

