Coronavirus, Fiorentina: le novità su Cutrone, Pezzella e Vlahovic

Arrivano novità a tema sul fronte Coronavirus in casa Fiorentina. Come comunicato dalla società Viola sui propri canali ufficiali, è stato reso noto l’esito dei nuovi test sui tre giocatori precedentemente risultati positivi, ovvero Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic. I nuovi test hanno dato riscontro negativo, con i giocatori che sono stati, di fatto, dichiarati guariti. Di seguito il comunicato: “La Fiorentina ha il piacere di comunicare che in seguito agli esami e test clinici effettuati in questi ultimi giorni, i giocatori Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic sono risultati negativi al Covid 19. Ringraziamo ancora una volta medici, infermieri e strutture ospedaliere che continuano a prestare la propria assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno in un momento così critico e delicato per il Paese e il mondo intero.

La Fiorentina è al fianco della Fondazione Careggi e della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus con la raccolta fondi Forza e Cuore che ha superato quota 760.000€ e grazie alla quale è stato possibile acquistare materiali e strumenti di prima necessità per combattere questa terribile epidemia”. Certamente una splendida notizia per i toscani e per il calcio italiano, con il presidente Rocco Commisso che ha, intanto, confermato di voler supportare in tutto e per tutto le giocatrici della Fiorentina femminile in questa difficile fase. Alla ripresa delle ostilità, si tornerà a pensare al campo e al mercato, con la situazione Chiesa sempre in primo piano.

