Inter, pronto nuovo affondo per Chiesa: la situazione

L’Inter torna a fare sul serio per Federico Chiesa. I nerazzurri hanno messo da tempo nel mirino l’esterno offensivo della Fiorentina, ansiosi di porlo al centro del progetto nerazzurro per gli anni a venire. Antonio Conte stravede per le capacità di corsa del talento azzurro ed è convinto di poterne sfruttare tutto il potenziale, sia come esterno a tutta fascia che, all’occorrenza, come seconda punta, ruolo già ricoperto nel corso di questa stagione al fianco di Franck Ribery. Il club Viola, che ormai da settimane sta discutendo il rinnovo di contratto del ragazzo, non ha intenzione di lasciarlo partire se non a fronte di un’offerta molto allettante. Proposta che Beppe Marotta e Piero Ausilio punterebbero a strutturare inserendo contropartite gradite ai toscani: la pista calda porta al nome di Radja Nainggolan, che difficilmente, considerato l’ingaggio da 4,5 milioni annui, potrà restare al Cagliari anche nella prossima stagione. Nel pacchetto potrebbe rientrare anche il riscatto del cartellino di Dalbert, che quest’anno si è distinto a più riprese per prestazioni all’altezza sia con Montella che, successivamente, sotto la gestione Iachini. In caso di buon esito dell’affare, l’Inter rinuncerebbe all’opzione per il riscatto del cartellino di Victor Moses, risparmiando circa 12 milioni di euro da investire su altri obiettivi di mercato.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?