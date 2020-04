Lazio, operazione ok per Lucas Leiva: il messaggio del giocatore

Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva si affida ai social network per lanciare un messaggio e un saluto ai supporter biancocelesti. Il brasiliano ha ringraziato tramite il proprio profilo Instagram tutti coloro si fossero interessati alle sue condizioni a seguito dell’intervento in artroscopia a cui si è sottoposto per la pulizia del ginocchio. Queste le sue parole: “Nella vita dobbiamo sempre pensare ad andare avanti, ma a volte una fermata strategica ti aiuta a riflettere e a mettere le cose a posto. Ho avuto questo momento di fermata per riparare qualcosa che non mi aiutava più. Ora inizio la seconda fase che consiste nel riprendere la condizione corporea per tornare con la massima forza. La pace mentale aiuterà il corpo a reagire meglio nel processo di riabilitazione. Torno tra un po’. Grazie mille per i messaggi di supporto”. L’operazione di Lucas Leiva è stata ovviamente concordata con i vertici della società biancoceleste e servirà a preservare dal punto di vista fisico il giocatore, che in questa stagione era spesso sceso in campo in non perfette condizioni.

