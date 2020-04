Napoli, parla l’agente di Fabian Ruiz: “Sì, il Real lo vuole”

Il Real Madrid ha contattato il Napoli: l’obiettivo di mercato è Fabian Ruiz. L’agente del giocatore, Alvaro Torres, ai microfoni del portale Canal Sur Radio ha confermato l’interesse delle Merengues: “Sì, al Real Madrid piace Fabian. Naturale ci siano altri club importanti per un giocatore che ha disputato le ultime tre annate ad alti livelli. Di questi interessamenti ne abbiamo parlato col Napoli, glielo abbiamo comunicato. Ora il ragazzo è concentrato solo sulla squadra azzurra. In estate si vedrà”. Una trattativa della quale trapelano anche diversi dettagli, raccolti dal sito Calciomercato.com nelle scorse settimane e ulteriormente arricchiti dagli ultimi sviluppi: i Blancos starebbero approfittando dell’incertezza che aleggia attorno alla situazione dello stesso centrocampista spagnolo, che non ha ancora trovato l’accordo con i partenopei per il prolungamento dell’attuale accordo. Nonostante questo, il patron Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore, sul quale ci sono anche Barcellona e Manchester City. Ben conscio della possibilità che si possa scatenare una sorta di asta di mercato, De Laurentiis ha fissato il prezzo di partenza a circa 80 milioni di euro, con l’obiettivo potenziale di incassare dalla cessione di Fabian Ruiz una cifra prossima ai 100 milioni. Ogni discorso sarà comunque rimandato alla conclusione dell’emergenza Coronavirus, al termine della quale potrebbero mutare in maniera importante anche le valutazioni dei singoli calciatori.

