Calciomercato Juventus, vicino il rinnovo di contratto per Dybala

Calciomercato, Juventus. Il numero 10 bianconero continuerà la sua avventura a Torino. Nella sessione estiva di calciomercato dello scorso anno Paulo Dybala sembrava avere la valigia pronta, poiché non sembrava rientrare nei piani del nuovo mister Maurizio Sarri. Prima dell’obbligatorio stop al campionato per l’emergenza Coronavirus (ricordiamo per dovere di cronaca che Dybala è risultato positivo al Covid-19 così come la sua ragazza e i compagni di squadra Rugani e Matuidi) le cose sono cambiate nettamente e, prestazione dopo prestazione, l’argentino si è conquistato la fiducia dell’allenatore e ha riconquistato una piazza che si era un pò disamorata. In questa annata il 10 ha disputato 34 partite in tutte le competizioni, fornendo 12 assist e segnando 12 reti, tra cui quella di pregevolissima fattura contro l’Inter nell’ultima partita disputata prima del blocco, a porte chiuse.

In virtù dell’ottima stagione la dirigenza si sta già muovendo per il rinnovo del contratto, nel tentativo di blindare l’argentino e farne il punto cardine del progetto Juventus nei prossimi anni.

Secondo il quotidiano Tuttosport Fabio Paratici avrebbe offerto un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione al giocatore, cifra che l’entourage di Dybala reputa buona ma che è comunque lontana dai 12 percepiti da De Ligt.

In totale, in maglia bianconera, Paulo Dybala ha giocato 216 partite segnando 91 reti in tutte le competizioni e facendo crescere il suo valore di mercato da 40 milioni di € fino agli attuali 90 milioni di €, stando al sito Transfermarkt.

Con la Juventus ha vinto 4 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?