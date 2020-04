Inter, la bontà dei conti favorirà un grande mercato

Calciomercato-Che il Barcellona sia interessata a Lautaro Martinez non è un mistero. Sono mesi che le voci si rincorrono sul possibile acquisto del “Toro” da parte del club blaugrana. L’Inter, nell’eventualità in cui dovesse cedere alla vendita dell’argentino, non vuole però svenderlo vorrebbe farselo pagare anche più del valore attuale stimato dal sito Transfermarkt, ovvero 80 milioni di €, ovvero il prezzo della sua clausola rescissoria, 111 milioni di €. La società nerazzurra vorrebbe inserire anche qualche contropartita “succosa” oltre ad una parte in denaro. Inizialmente si pensava potesse essere Arturo Vidal, giocatore amato da mister Conte che lo ha già allenato alla Juventus. Negli ultimi giorni, invece, sembra esser uscito il nome del centrocampista centrale brasiliano Arthur, di quasi 10 anni più giovane rispetto al compagno di squadra cileno. Il Barça, però, non sembra voler cedere quello che in Spagna considerano l’erede di Xavi. Le condizioni dell’Inter sono chiare: o il Barcellona paga per intero la clausola rescissoria o viene dato in cambio Arthur più parecchi contanti. Il discorso sicuramente verrà riaperto, considerando la ferma volontà dei blaugrana di acquistare Lautaro Martinez, visto come erede di Luis Suarez.

Va anche considerato il fatto che, come riportato oggi da Tuttosport, l’Inter attualmente è il miglior club di SerieA per quanto riguarda il rapporto tra monte ingaggi della rosa e fatturato. Gli stipendi pesano infatti per il 26% sul totale delle entrate, quelli della Juventus si attestano al 36%. Questo nonostante il fatturato dell’Inter sia molto più basso (417 a 621 milioni). Non sembra esserci, quindi, la fremente necessità per la società nerazzurra di vendere i suoi big, anzi, si può addirittura immaginare che sarà protagonista di un grande mercato in entrata.

