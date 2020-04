Achraf Hakimi nuovo obbiettivo della Juventus

La Juventus non si ferma mai e i suoi dirigenti sono già all’opera per preparare la prossima stagione!

Come riportato dal quotidiano AS, il DS della Juventus Fabio Paratici fa sul serio per Achraf Hakimi: il terzino ambidestro del Borussia Dortmund, ma in prestito dal Real Madrid, si sta attestando come uno dei più forti e talentuosi giovani difensori (classe ’98!) dell’intero panorama calcistico, tanto da aver segnato 7 gol e siglato 10 assist in 37 partite disputate in questa stagione. Hakimi però piace molto anche a PSG e Chelsea, oltre che al Borussia Dortmund che vorrebbe acquistarlo definitivamente e allo stesso Real Madrid che non vorrebbe privarsene facilmente, pertanto la concorrenza con la quale dovrà vedersela la Juventus sarà alta e forte ma i bianconeri sono decisi ad acquistare il terzino e Paratici sta preparando una grossa offerta. Hakimi è al momento valutato 60 milioni di euro dal Real Madrid ed ha un contratto in scadenza coi Blancos nel 2022.

