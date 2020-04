Napoli, a tutto Giuntoli: “Avanti con Gattuso. Tutti vorrebbero Icardi”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky in cui ha voluto analizzare la situazione del Covid e delle prospettive future dei partenopei. Ecco le sue parole: “E un brutto colpo questa epidemia, ad oggi non possiamo quantificare le perdite”. E sul mercato: “Noi la rifondazione l’abbiamo già fatta quest’anno, il centrocampo e la difesa sono già cambiati. E’ un cambiamento in atto che proseguirà. Un calciomercato aperto credo sarebbe necessario per noi operatori, ma andrebbe contro l’etica del campionato. I giocatori non avrebbero poi la testa sulle partite e si va incontro a inconvenienti spiacevoli. A noi farebbe comodo, ma non credo sia giusto. Boga è un calciatore importante, molto bravo nell’uno contro uno ed è molto interessante. Ricci è un 2001 che gioca in pianta stabile in Serie B. Ma in questo momento non abbiamo fatto telefonate così incisive sul mercato: stiamo prendendo informazioni preliminari, poi in una seconda fare se ci sono le possibilità proveremo ad affondare il colpo. Icardi è un grande calciatore, chi non lo vorrebbe? Ma credo sia lontano dalle nostre possibilità. Siamo contenti di Milik . Abbiamo ancora un po’ di tempo per prolungare il contratto. Ufficialmente non me l’ha chiesto nessuno, ma è un giocatore importante e ci stanno dei possibili interessamenti”. Giuntoli ha voluto dire la sua anche sul futuro di Gattuso: “Lui ama un calcio palleggiato, uno schema dove si può lavorare molto tra le linee e noi già a gennaio abbiamo preso giocatori funzionali al suo volere come Demme, Lobotka e Politano. Abbiamo preso giocatori validi per il futuro, Petagna pensiamo possa fare bene al Napoli e Rrahmani che è bravo sia in marcature che nell’impostazione dal basso. Vuol sempre giocare dalla difesa e vogliamo mettere a sua disposizione giocatori funzionali. Parliamo di tutto tranne che di rinnovi. Lui sta facendo molto bene, lui è felice di stare qui: perché non continuare?”

