Coronavirus, ufficialmente sospesi gli allenamenti fino al 13 Aprile

Nella giornata di ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per mezzo di una conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, ha prorogato le misure restrittive oltre la data del 3 Aprile estendendole al 13 aprile. Nella stessa conferenza stampa il Premier ha sospeso gli allenamenti per le società sportive stabilito la sospensione degli allenamenti per le società sportive che hanno come termine ultimo sempre il 13 aprile. Notizia che di certo non farà contento il patron della Lazio Claudio Lotito,che proprio ieri sembrava aver intenzione di convocare la squadra a Formello per il 4 Aprile.

Queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle modifiche apportate al DPCM.

«Dobbiamo perseguire la tutela della Salute. L’unica novità introdotta nel decreto, che ripropone il medesimo regime vigente, riguarda le sedute di allenamento. Saranno sospese. Non sono più consentite sedute collettive, ma ovviamente gli atleti potranno allenarsi in forma individuale».

