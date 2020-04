I nomi in ballo tra Torino e Milan

Mentre il calcio giocato si ferma, i dirigenti dei club si fanno i conti in tasca e preparano la prossima stagione. Come si legge su Tuttomercatoweb, i buoni rapporti tra Torino e Milan stanno facendo nascere una sorta di sinergia sul mercato tra i due club, dato che l’una è molto interessata ad alcuni calciatori dell’altra e viceversa.

Nel Milan andranno in scadenza a giugno il mediano regista Lucas Biglia (classe ‘86) ed il tuttocampista Jack Bonaventura (classe ‘89), entrambi profili graditissimi dal DS granata Bava ed al presidente Cairo, mentre dal fronte rossonero hanno fatto sapere al board del Toro che il centrocampista Daniele Baselli ed il portierone Salvatore Sirigu sarebbero due calciatori che interesserebbero e non poco a Gazidis, Maldini e Massara.

Salvatore Sirigu ha un contratto ben saldo fino al 2022 col Torino e sotto la Mole il portiere si trova bene, ma la chance a trentatré anni di vestire la maglia rossonera per sostituire il partente Gigio Donnarumma non gli dispiacerebbe affatto. Per arrivare a Daniele Baselli il Milan potrebbe sacrificare il giovane mediano Tommaso Pobega, talentuoso regista classe ‘99 in prestito al Pordenone, che piace e non poco al Torino.

