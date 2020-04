Calciomercato Napoli, Hysaj non rinnova e sarà addio

Calciomercato – Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport il difensore del Napoli Elseid Hysaj non rinnoverà. Da quanto emerso negli ultimi giorni il giocatore ex Empoli sembrava prossimo al rinnovo invece le trattative sono al momento tramontate. L’albanese, voluto fortemente dall’attuale allenatore della Juventus Maurizio Sarri al suo arrivo a Napoli nel 2014, che già lo aveva avuto ad Empoli, ha disputato con i partenopei 185 partite. Il suo agente Giuffredi aveva manifestato la volontà di rinnovare il contratto, salvo poi, proprio negli ultimi giorni, annunciare che forse sarebbe meglio per tutti cambiare aria. Che sia una mossa per velocizzare le trattative di rinnovo? Ricordiamo che il contratto del difensore classe ’94 scadrà nel Giugno 2021 e attualmente, secondo il sito Transfermarkt, il suo valore di mercato è pari a 16 milioni di Euro.

