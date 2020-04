Roma, bisogna sistemare i conti!

Il Coronavirus ha complicato tutto, anche nel mondo del calcio, mettendo nei guai numerose società calcistiche. Come si legge su Il Messaggero, uno dei club più in difficoltà al momento è la Roma di James Pallotta, quella che se non ci fosse stata l’esplosione del Coronavirus sarebbe diventata in primavera la Roma di Dan Friedkin.

L’attuale presidente della Roma, aspettando che la situazione migliori per ricominciare a trattare con Friedkin la cessione del pacchetto di maggioranza delle quote del club, dovrà intervenire in inverno con un aumento di capitale per dare nuova linfa vitale alle casse societarie, casse che al momento registrano una serie di brutti colpi sofferti per via di questa situazione pandemica: i cartellini dei calciatori si sono svalutati al momento del 28%, non è detto che si torni a giocare e pertanto potrebbero non esserci più gli introiti previsti sin da inizio stagione, in più prima dell’esplosione del Coronavirus la Roma aveva già fatto registrare un -87 milioni in bilancio che diventeranno circa 110 milioni al 30 giugno.

Le speranze per il popolo romanista sono due: che Friedkin e Pallotta ricomincino presto a trattare, ritoccando le cifre della cessione al ribasso visti gli handicap economici sofferti dalla Roma (non sarà certo più una cessione a 704 milioni), e che la UEFA vari un allentamento della morsa del Fair Play Finanziario che permetta a tutti i club (non solo la Roma è in difficoltà) di riorganizzarsi senza subire troppo il contraccolpo economico che rischierebbe di far implodere fin troppe società.

