Calciomercato Roma, tutto su Gotze: è l’uomo giusto per i giallorossi?

Mario Gotze e la Roma: un binomio impossibile anche solo da pensare fino a qualche anno fa che potrebbe improvvisamente trasformarsi in una vera e propria trattativa di mercato. Non è un mistero che la volontà dei giallorossi siano da tempo alla ricerca di un giocatore di qualità per rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi, stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, avrebbe fiutato l’affare avviando i contatti col giocatore, nel tentativo di superare una concorrenza composta da club di livello assoluto tra cui, in Italia, anche Inter e Napoli. L’ età non particolarmente avanzata (27 anni) e, soprattutto, il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno sono gli elementi principali che hanno fatto salire il nome di gote tra le prime posizione della lista dei Capitolini, ansiosi di acquistare finalmente un giocatore in grado di poter sostituire degnamente Edin Dzeko e, all’occorrenza, affiancare lo stesso bosniaco in attacco. Elementi che, tuttavia, non nascondono certamente le ultime deludenti stagioni del tedesco, relegato a semplice alternativa di lusso dal tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre e mai al centro del progetto giallonero dopo il rientro dall’esperienza al Bayern Monaco. In stagione i gol di Gotze sono soltanto 3, a fronte di 19 presenze in tutte le competizioni, la maggior parte delle quali da subentrato. L’ex Bayern ha inoltre subito, nel corso della sua carriera, un discreto numero di infortuni, alcuni dei quali anche di lungo corso: una grana da non sottovalutare per un club come la Roma, falcidiato nel recente passato da ogni sorta di problema fisico da parte dei propri tesserati. Non basta neppure il Mondiale vinto con la Germania nel 2014 a disegnare Gotze come il profilo ideale per il prossimo futuro giallorosso: Paulo Fonseca e la dirigenza farebbero bene a vagliare altri profili. Mario gote e la Roma, un matrimonio che non s’ha da fare.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?