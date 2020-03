Calciomercato Napoli, la porta è girevole: piace Sirigu

Salvatore Sirigu è l’ultima idea di mercato del Napoli. L’estremo difensore del Torino piace moltissimo dalle parti di Castel Volturno, con il presidente De Laurentiis che vorrebbe regalare a Gattuso un estremo difensore d’esperienza e con spiccate doti di leadership. Non è un mistero, infatti, che la grana portieri tenga da tempo banco in casa azzurra: i limiti tecnici di Ospina sono evidenti e il giovane Meret, per quanto di sicure prospettive, non sembra essere al momento nelle grazie dell’ex tecnico di Palermo e Milan. Il direttore sportivo Giuntoli, una volta esaurita l’emergenza coronavirus, potrebbe decidersi definitivamente a premere sull’acceleratore, approfittando delle condizioni favorevoli sulle quali imbastire una trattativa: il Torino quest’anno sta vivendo una stagione travagliata e diversi big potrebbero partire, convincendo anche lo stesso Sirigu ad un cambio di maglia. Quella del Napoli, oltretutto, potrebbe essere l’ultima occasione per il 33enne di Nuoro di vestire la maglia di un grande club. E’ chiaro che sarebbe in primis Sirigu a chiedere determinate garanzie ai partenopei, tra cui un probabile ruolo da protagonista visto l’altissimo rendimento delle ultime stagioni: difficile, a questo punto, immaginare che Meret possa vestire ancora di azzurro in caso di arrivo dell’estremo difensore sardo…

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?