Roma, il coronavirus non ferma il mercato: tutti i nomi nel mirino

E’ una Roma già focalizzata sul mercato, nonostante gli ultimi rallentamenti sul fronte passaggio di proprietà dovuti all’emergenza coronavirus: in attesa di accogliere Friedkin alla presidenza, i giallorossi studiano gli accorgimenti tramite i quali puntellare la rosa. La priorità è assecondare quanto più possibile le richieste del tecnico Paulo Fonseca tentando, tuttavia, di contenere le spese, vista la complessa situazione finanziaria in cui si trova il club. Due idee per il centrocampo portano direttamente in casa Shakhtar Donetsk: l’obiettivo numero uno è Viktor Kovalenko, centrocampista classe ’96 da tempo nel giro anche della Nazionale. Il contratto in scadenza permetterebbe ai giallorossi di prenderlo a prescindere dall’esito della trattativa per far restare Mkhitharyan. Piace non poco anche il suo compagno di reparto nello Shakhtar Marcos Antonio, promettente mediano classe 2000 che, all’occorrenza, può essere impiegato anche da trequartista. Il ragazzo costa poco più di 5 milioni, cifra abbordabile che lo rende appetibile anche in un’ottima mercato low cost. L’ultimo nome è quello di Tiquinho Soares, 29enne attaccante del Porto: la pista, in questo caso, è più complicata vista la valutazione di più di 10 milioni. Il contratto che lega il giocatore ai Dragoes, tuttavia, scade nel 2021: una buona ragione per tenerlo in forte considerazione nell’ottica di aggiungere al pacchetto offensivo un vice-Dzeko all’altezza.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?