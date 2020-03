Lazio, il big può essere Pedro: ecco la strategia biancoceleste

La Lazio continua ad osservare con estrema attenzione la situazione in casa Chelsea: dopo Giroud, il nuovo nome per il prossimo anno può essere quello di Pedro. Lo spagnolo ex Barcellona nell’ ultima finestra di mercato invernale è stato nei pensieri della Roma, con i giallorossi che poi hanno virato sull’esterno del Barcellona Carles Perez. Ora, sull’altra sponda del Tevere, il direttore sportivo Igli Tare, con l’ok del presidente Lotito, vuole regalare un nome di rilievo ai propri tifosi per continuare nell’ottimo percorso di crescita intrapreso dal club. Sia per caratteristiche tecniche che per esperienza internazionale, l’ex blaugrana può essere il profilo ideale da aggiungere al pacchetto attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi. Il nome di Pedro sarebbe talmente in alto nella lista da aver spinto il club ad imbastire con debito anticipo una strategia per convincerlo a sbarcare nella capitale: i biancocelesti proporranno al 33enne l’ultimo contrattato importante della sua carriera, sforando anche il monte stipendi arrivando a una base annua di circa 3.5 milioni di euro; l’accordo dovrebbe essere discusso su una base quadriennale, in modo tale da far sentire Pedrito coinvolto al 100% nel progetto tecnico. Si attendono sviluppi importanti tra qualche settimana.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?

