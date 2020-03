Veretout cercato dal Napoli

Secondo quanto riporta TMW Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Jordan Veretout, ha svelato un retroscena dell’ultima sessione di mercato riguardante il centrocampista della Roma e l’interesse nei suoi confronti del club partenopeo: “Veretout? So che il presidente De Laurentiis aveva chiamato l’amministratore Fienga (Chief Executive Officer della Roma, ndr), il quale gli ha risposto che non se ne parlava neanche, la telefonata è finita lì. Taglio di stipendi? Non ne stiamo discutendo, qualsiasi cosa si dica adesso può essere totalmente sbagliata e diversa dagli scenari futuri”.

