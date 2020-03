Florenzi-Atalanta: c’eravamo quasi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ormai ex esterno della Roma è stato ad un passo dal vestire la maglia della Dea nell’ultima sessione invernale di mercato. I nerazzurri, una volta superato il girone di Champions League, avevano infatti individuato in lui il giocatore d’esperienza utile ad affrontare gli ottavi. Il destino vuole che non sia stata trovata l’intesa su formula e cifre del trasferimento e che Florenzi, poi passato in prestito al Valencia, sia stato eliminato agli ottavi di Champions proprio dall’Atalanta, giocando tra l’altro solo gli ultimi dieci minuti della sfida di ritorno.

